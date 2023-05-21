Инсайдер НХЛ: «Питтсбург» обратился к «Торонто» за разрешением на переговоры с Дубасом

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Питтсбург» обратился к «Торонто» за разрешением вести переговоры с Кайлом Дубасом. «Мэйпл Лифс» на днях отказались продлевать контракт с Дубасом, занимавшим пост генерального менеджера клуба с 2018 года.

«Питтсбург» углубил свои поиски. Был шанс, что назначение состоится уже на следующей неделе. Но теперь я ожидаю, что они свяжутся с ним, чтобы понять, каковы его дальнейшие интересы», – цитирует Фридмана Sportsnet.

Напомним, «Питтсбург» освободил от своих обязанностей президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, генерального менеджера Рона Хекстолла и помощника генерального менеджера Криса Прайора ввиду непопадания в плей-офф впервые за последние 17 лет. Также одними из претендентов на должность генменеджера клуба являются Джон Чайка и Эрик Талски.