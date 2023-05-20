Стали известны главные претенденты на пост генменеджера «Питтсбурга»

Как сообщает Pittsburgh Hockey Now, двумя главными претендентами на пост генерального менеджера «Питтсбурга» являются Джон Чайка и Эрик Талски. Сообщается, что представители компании Fenway Sports Group, владеющей клубом, высоко оценивают аналитические способности обоих менеджеров.
33-летний Чайка был генменеджером «Аризоны» с 2016 по 2020 год. Вскоре после его ухода из клуба НХЛ лишила «Койотс» двух выборов на драфте за незаконное тестирование игроков до официального драфт-комбайна в сезоне-2019/2020. Чайка получил годичную дисквалификацию от лиги.
42-летний Талски в 2014 году вошёл в штаб «Каролины» в качестве аналитика, в 2017 году возглавил аналитический отдел, а в 2020 году стал ассистентом генерального менеджера.
Напомним, «Питтсбург» освободил от своих обязанностей президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, генерального менеджера Рона Хекстолла и помощника генерального менеджера Криса Прайора ввиду непопадания в плей-офф впервые за последние 17 лет.
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