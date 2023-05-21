«Русофобия зашкаливает». Быков — об инциденте с футболкой с надписью «Россия» на ЧМ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал инцидент с болельщиком на чемпионате мира — 2023, которого заставили снять футболку с надписью «Россия».

«Ну что тут сказать? У меня просто нет слов, русофобия зашкаливает, и на организаторов давление, безусловно, и на всех. И каждый хочет из себя сделать героя в этом смысле, показать себя, какие они, даже не знаю, как назвать этих людей, русофобы.

Слежу ли я за самим чемпионатом мира? Пока не было возможности, не знаю, получится, не получится. И настроения как-то нет. Вроде бы надо посмотреть, чтобы быть в курсе каких-то новшеств или эволюций, есть ли что-то интересное для информации. Но как-то не складывается.

Появится ли возможность посмотреть решающие матчи? Посмотрим. Не знаю. Пока, честно скажу, вроде бы и чемпионат мира идёт, а нет рвения какого-то посмотреть, по идее, это праздник хоккейный, спортивный, он для любителей, для болельщиков, для специалистов. Но у меня пока как-то не в жилу. Тем более когда наших нет, то это не праздник. Свадьба без молодожёнов получается», — приводит слова Быкова «ВсёПроСпорт».

Напомним, на матче сборных Венгрии и Швеции (1:7) один из венгерских болельщиков прошёл на трибуны в майке с надписью «Россия». Служба безопасности арены попросила болельщика снять майку, после чего он сделал это и продолжил просмотр матча.