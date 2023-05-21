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Канадец Велено извинился за удар коньком игрока Швейцарии

Канадец Велено извинился за удар коньком игрока Швейцарии
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Форвард сборной Канады Джо Велено прокомментировал свою пятиматчевую дисквалификацию за удар коньком нападающего швейцарцев Нино Нидеррайтера.

«Меня уведомили о дисквалификации на пять игр, наложенной ИИХФ за мои действия в игре со сборной Швейцарии. Я принимаю санкции ИИХФ и приношу извинения за свои действия», — приводит слова Велено TSN.

Велено в НХЛ играет за «Детройт Ред Уингз». Джо набрал 20 очков (9+11) в 81 играх прошлого сезона.

Напомним, Велено пропустит все игры чемпионата мира — 2023, включая финальную, если сборная Канады пробьётся туда.

На чемпионате мира — 2023 23-летний нападающий сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи с двумя минутами штрафа.

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