Игорь Гришин признан лучшим тренером сезона в ВХЛ

Всероссийская хоккейная лига на своём официальном сайте объявила лучшего тренера сезона-2022/2023. Им стал наставник «Химика» Игорь Гришин.

Специалист привёл «Химик» к первому в истории воскресенского хоккея Кубку Петрова. При Игоре Гришине «Химик» стал самой результативной командой Кубка Петрова (77 шайб) и вошёл в топ-4 самых забивающих команд Кубка Шёлкового пути (161 шайба).

Напомним, Гришин провёл в КХЛ в «Спартаке» 29 матчей, в которых одержал с командой 13 побед. После хорошего старта при новом тренере «Спартак» выдал затяжную серию поражений, что привело к отставке специалиста, который вернулся обратно в «Химик», где и стал чемпионом ВХЛ.

Ранее 57-летний специалист рассказал о своём стиле работы: