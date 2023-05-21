Хейсканен вышел на 3-е место по очкам в плей-офф НХЛ среди защитников в возрасте до 24 лет

В эти минуты на стадионе «Ти-Мобайл Арена» (Парадайс, США) проходит второй матч финальной серии Западной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Идёт второй период, счёт равный — 1:1.

На третьей минуте первого периода защитник «Далласа» Миро Хейсканен забросил первую шайбу в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету 23-летнего защитника 43 (10+33) очка в 62 играх Кубка Стэнли в карьере. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Хейсканен превзошёл достижение Бобби Орра (42 (15+27) очка в 35 играх) и разделил с Рэем Бурком (43 (11+32) балла в 42 матчах) и Дени Потвеном (43 (16+27) очка в 42 играх) третье место по очкам в плей-офф в истории НХЛ среди защитников в возрасте до 24 лет.

Третий матч состоится на стадионе «Далласа» в ночь на 24 мая в 3:00 мск.