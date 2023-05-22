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В финалах конференций установлен рекорд НХЛ

В финалах конференций установлен рекорд НХЛ
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Оба первых матча в двух полуфиналах Кубка Стэнли не смогли выявить победителя в основное время и ушли в овертайм.

Данное событие на такой стадии турнира произошло впервые в истории Национальной хоккейной лиги. Таким образом, был установлен рекорд НХЛ.

Напомним, в первом полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыгрывают «Каролина» и «Флорида». Счёт в серии игр между командами 2-0 в пользу «Пантерз». Огромный вклад в успехи клуба в двух первых матчах серии внёс российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший за два матча 100 сейвов. Следующая игра между командами состоится завтра, 23 мая и начнётся в 03:00 мск.

Во втором полуфинале встречаются «Вегас» и «Даллас». После двух матчей «Вегас» ведёт в серии со счётом 2-0.

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