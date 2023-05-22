Детский тренер Дадонова: у Евгения был бойцовский характер, он всегда играл на победу

Детский тренер нападающего «Даллас Старз» Евгения Дадонова Борис Самусик рассказал о начале хоккейной карьеры игрока.
«Я всегда придирчиво рассматриваю хоккеистов, которые были у меня в командах. Сначала нахожу отрицательные моменты, а потом положительные. У Дадонова был бойцовский характер. Он всегда играл на результат и победу, прилагая к этому максимум усилий. Никогда не надо было его подталкивать. И сейчас ему за 30 лет – всё ещё на ходу, молодец. Выиграют они Кубок Стэнли или нет, но благодаря своей хорошей игре подпишет ещё контракт.
В детском возрасте Дадонов выделялся? Когда я начал тренировать команду «Трактор-89», у нас был явный лидер – Артём Кропачев. Он был физически сильно развит для своего возраста, быстро бегал и неплохо бросал. Поэтому первое звено было подстроено под него. А во вторую тройку я ставил игровиков, которые развивались более планомерно. С Дадоновым больше всех играл Владислав Соколов, а потом приехал из Беларуси Артём Кислый, и у них сложилось такое звено. У него с головой в хоккейном плане всё было хорошо. А сказать, что это будущая суперзвезда… У того же Евгения Кузнецова талант более ярко просматривался.
То, что Дадонов из небогатой семьи, тоже придало ему характера? Семья обычная. Отец – дежурный электрик на ЧМК, мать работала в ЖЭУ. Брат его тоже хоккеем занимался, был вратарём. В те времена все дети ездили на тренировки на общественном транспорте. Родители на трибунах не сидели, все работали и были при деле», — цитирует Самусика «РБ Спорт».
На счету Дадонова в текущем плей-офф НХЛ 15 матчей, в которых форвард забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач.
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