«Тот же Дзюба умеет кататься». Григорий Панин — о хоккейной Медиалиге

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о возможном создании хоккейной Медиалиги.

«Хоккейная Медиалига? Сейчас очень много людей начинает заниматься хоккеем. Знаю, что вроде Аршавин, Малафеев, Дзюба тот же самый катаются и умеют кататься. Это потихоньку будет набирать обороты, но не так, как в футболе. Сложнее технически: нужно не только на коньки встать, но и с шайбой шевелиться», — сказал Панин в видео, опубликованном на Youtube-канале «Скользкий лёд».

В феврале Панин и капитан «Металлурга» Егор Яковлев провели в Красногорске медиатурнир с участием шести команд. В составе одной из них выступил экс-вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев. Позднее защитник «Салавата» заявил, что на территории России медиахоккей ждёт большое будущее.