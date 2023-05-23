Суперсейв Бобровского в матче с «Каролиной». Видео

Закончился третий матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 1:0.

По ходу матча российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил суперсейв. В одном из иоментов во время атаки гостей передачу в касание замыкал канадский форвард «Каролины» Сет Джарвис, нанося удар с убойной дистанции, однако Бобровский щитком остановил мяч прямо на линии ворот.

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Напомним, после окончания матча Сергей Бобровский был признан лучшим игроком встречи. В его активе 32 спасения и первый «сухой» матч в Кубке Стэнли в карьере.