Бобровский установил рекорд НХЛ по сейвам за три матча на стадии полуфинала плей-офф

Закончился третий матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 1:0.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провёл «сухой» матч, совершив по ходу встречи 32 сейва. Примечательно, что для вратаря этот шат-аут стал первым в плей-офф НХЛ за карьеру. 34-летний вратарь установил новый рекорд НХЛ по сейвам за три матча на стадии полуфинала плей-офф НХЛ.

К этому моменту в серии с «Каролиной» Сергей отразил 132 броска в трёх матчах. Прежнее достижение на этом отрезке на стадии полуфинала плей-офф или финала конференции принадлежало Джонни Боуэру (125 сейвов в 1960 году).