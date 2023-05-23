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Бобровский установил рекорд НХЛ по сейвам за три матча на стадии полуфинала плей-офф

Бобровский установил рекорд НХЛ по сейвам за три матча на стадии полуфинала плей-офф
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Закончился третий матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 1:0.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провёл «сухой» матч, совершив по ходу встречи 32 сейва. Примечательно, что для вратаря этот шат-аут стал первым в плей-офф НХЛ за карьеру. 34-летний вратарь установил новый рекорд НХЛ по сейвам за три матча на стадии полуфинала плей-офф НХЛ.

К этому моменту в серии с «Каролиной» Сергей отразил 132 броска в трёх матчах. Прежнее достижение на этом отрезке на стадии полуфинала плей-офф или финала конференции принадлежало Джонни Боуэру (125 сейвов в 1960 году).

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