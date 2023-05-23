Бобровский подарил клюшку болельщику после первого шат-аута в Кубке Стэнли

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, который в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1:0, 3-0) оформил свой первый шат-аут в плей-офф, сделал подарок болельщику. 34-летний российский вратарь после игры подарил ему свою клюшку.

ВИДЕО

Напомним, Бобровский совершил по ходу матча 32 спасения и оформил первый шат-аут в Кубке Стэнли в карьере. Таким образом, в возрасте 34 лет и 244 дней он стал самым возрастным голкипером лиги за последние 14 лет, оформившим первый «сухой» матч в плей-офф НХЛ. В 2009 году вратарь «Бостона» Тим Томас оформил первый шат-аут в Кубке Стэнли в возрасте 34 лет и 340 дней. Отметим, что Бобровский был признан лучшим игроком сегодняшнего матча.