Издание The Hockey News восхитилось игрой Бобровского в этом плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский помог своей команде всухую обыграть «Каролину Харрикейнз» (1:0, 3-0) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли. 34-летний Бобровский, в очередной раз показавший сильную игру в противостоянии с «Харрикейнз», заслужил похвалу со стороны издания The Hockey News.

«Боб Смайт», — так звучит фраза в одном из постов The Hockey News после того, как Бобровский оформил первый шат-аут в плей-офф в карьере.

«Конн Смайт Трофи» — награда, вручаемая самому ценному хоккеисту по итогам плей-офф Кубка Стэнли. И Бобровский, совершивший 132 спасения за три встречи, вполне может на неё претендовать. Российский вратарь выступает в составе «Пантерз» с 2019 года.