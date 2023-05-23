Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Издание The Hockey News восхитилось игрой Бобровского в этом плей-офф НХЛ

Издание The Hockey News восхитилось игрой Бобровского в этом плей-офф НХЛ
Комментарии

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский помог своей команде всухую обыграть «Каролину Харрикейнз» (1:0, 3-0) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли. 34-летний Бобровский, в очередной раз показавший сильную игру в противостоянии с «Харрикейнз», заслужил похвалу со стороны издания The Hockey News.

«Боб Смайт», — так звучит фраза в одном из постов The Hockey News после того, как Бобровский оформил первый шат-аут в плей-офф в карьере.

«Конн Смайт Трофи» — награда, вручаемая самому ценному хоккеисту по итогам плей-офф Кубка Стэнли. И Бобровский, совершивший 132 спасения за три встречи, вполне может на неё претендовать. Российский вратарь выступает в составе «Пантерз» с 2019 года.

Материалы по теме
Ох, Бобровский! Издевательские сейвы русского вратаря привели в ярость игроков «Каролины»
Видео
Ох, Бобровский! Издевательские сейвы русского вратаря привели в ярость игроков «Каролины»
Материалы по теме
Бобровский стал самым возрастным голкипером за 14 лет с первым шат-аутом в Кубке Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023