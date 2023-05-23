Издание The Hockey News восхитилось игрой Бобровского в этом плей-офф НХЛ
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский помог своей команде всухую обыграть «Каролину Харрикейнз» (1:0, 3-0) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли. 34-летний Бобровский, в очередной раз показавший сильную игру в противостоянии с «Харрикейнз», заслужил похвалу со стороны издания The Hockey News.
«Боб Смайт», — так звучит фраза в одном из постов The Hockey News после того, как Бобровский оформил первый шат-аут в плей-офф в карьере.
«Конн Смайт Трофи» — награда, вручаемая самому ценному хоккеисту по итогам плей-офф Кубка Стэнли. И Бобровский, совершивший 132 спасения за три встречи, вполне может на неё претендовать. Российский вратарь выступает в составе «Пантерз» с 2019 года.
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