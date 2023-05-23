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Ткачук набрал 128 очков в первом сезоне за «Флориду» — четвёртый результат в истории НХЛ

Ткачук набрал 128 очков в первом сезоне за «Флориду» — четвёртый результат в истории НХЛ
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук в третьем матче финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1:0) отметился результативной передачей.

25-летний форвард достиг отметки в 128 очков за сезон с учётом плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли на его счету 19 (7+12) баллов. В регулярном чемпионате он набрал 109 (40+69) очков в 79 матчах. Для Ткачука этот сезон — дебютный в составе «пантер».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, только два игрока в истории НХЛ набирали больше очков в своём дебютном сезоне в составе клуба: Уэйн Гретцки (190 очков в сезоне-1988/1989 с «Лос-Анджелес Кингз» и 140 баллов в сезоне-1979/1980 с «Эдмонтон Ойлерз») и Теэму Селянне (138 очков в сезоне-1992/1993 с «Виннипег Джетс»).

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