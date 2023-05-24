СКА официально подтвердил подписание пятилетнего контракта с Толчинским

Петербургский хоккейный клуб СКА официально подтвердил подписание контракта с 28-летним нападающим Сергеем Толчинским, который в прошедшем сезоне КХЛ выступал за «Авангард».

Соглашение с игроком рассчитано до конца апреля 2028 года.

Толчинский — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА и «Авангарда». В сезоне-2020/2021 Сергей наряду с Константином Окуловым стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 20 (6+14) очков в 24 матчах. Форвард также был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2021.

В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 28-летний нападающий провёл в регулярном чемпионате 68 матчей и набрал 56 (16+40) очков. В плей-офф на счету Толчинского 7 (5+2) очков в 14 встречах.