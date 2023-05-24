Третьяк: Бобровский поймал волну и тащит «Флориду», всегда говорил, что он один из лучших

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил своё восхищение игрой вратаря «Флориды» Сергея Бобровского. «Пантерз» ведут в серии с «Каролиной» со счётом 3-0. В третьем матче серии россиянин оформил шат-аут, став первой звездой встречи.

«Бобровский поймал волну, кураж. Он просто тащит команду и показывает, что 70% успеха сегодня — это вратарь. Он сейчас в прекрасной форме, давайте пожелаем ему удачи.

Я всегда говорил, что он один из лучших. Я с ним переписываюсь, поддерживаю как могу, потому что очень уважаю его как вратаря. Сейчас он показывает класс. Я видел, как он отражает броски, держит команду в тонусе. Поэтому она не боится ошибаться, идти вперёд», — цитирует Третьяка ТАСС.

Четвёртый матч серии состоится завтра, 25 мая. Начало матча — в 3:00 мск.