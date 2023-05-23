«Боб Смайт». Бобровский доминирует в полуфинале плей-офф НХЛ, забирая себе все рекорды

«Флорида Пантерз» продолжает писать историю американской золушки, прорываясь с восьмого места в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата к выходу в финал Кубка Стэнли. После очередной победы в серии с «Каролиной Харрикейнз» (1:0) подопечные Пола Мориса оказались всего в одном шаге от первого за 27 лет попадания в решающую стадию турнира. После сегодняшней победы «Пантерз» стали первой командой в истории НХЛ с самым низким посевом, которая лидировала со счётом 3-0 в двух или более сериях в том же плей-офф. Ранее «Флорида» также вела 3-0 по ходу серии второго раунда с «Торонто Мэйпл Лифс» (4-1).

Ничего этого не случилось бы, если бы не абсолютно феноменальная игра российского голкипера Сергея Бобровского. Если кто-то из сторонних любителей спорта, плотно не интересующихся хоккеем, только сейчас подключился к наблюдению за решающими матчами сезона НХЛ, то им будет сложно представить, что 34-летний вратарь вообще-то начинал нынешний плей-офф в роли бэкапа.

Затащивший американскую команду на финише регулярки в кубковую восьмёрку американский голкипер Алекс Лайон получил право начинать серию первого раунда с «Бостоном». И впервые в розыгрыше Кубка Стэнли — 2023 Сергей сыграл только в третьем матче серии первого раунда с «Бостон Брюинз», выйдя на замену в третьем периоде. Следующий матч Бобровский начал в старте и потерпел крупное поражение (2:6), после чего выиграл шесть следующих игр и продолжает стоять на голове по сей день.

Закономерным результатом фантастического преображения российского вратаря стал первый в его карьере кубковый шат-аут. Дебютный матч в плей-офф Сергей сыграл ещё 12 лет назад – в 2011 году, будучи на тот момент вратарём «Филадельфии Флайерз».

С тех пор Бобровский сыграл ещё в 63 кубковых матчах, в том числе и за «Коламбус Блю Джекетс» и уже за «Флориду», но добраться до «сухаря» ему никак не удавалось. И вот сегодня всё сложилось идеально. Серия роскошных спасений и итоговые 32 сейва принесли Бобровскому первый победный нолик в карьере в матчах Кубка Стэнли.

Первый шат-аут в плей-офф пришёл к Бобровскому в возрасте 34 лет и 244 дней, что сделало Сергея самым возрастным голкипером за последние 14 лет с первым шат-аутом в Кубке Стэнли. В 2009 году Тим Томас засушил «Каролину» в возрасте 35 лет и 340 дней. Примечательно, что тогда в составе «ураганов» играл канадский нападающий и один из символов клуба Род Бриндамор, сейчас являющийся её главным тренером.

Помимо этого, воспитанник новокузнецкого хоккея перекрыл результат соотечественника Андрея Василевского по длительности ожидания первого шат-аута в плей-офф. Сегодня Бобровский 58-й за карьеру в НХЛ начал матч плей-офф в стартовом составе и наконец отыграл «на ноль». Ранее российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» оформил первый «сухарь» за карьеру в кубковых матчах только в 53-й игре в старте в своей североамериканской карьере.

Тот «сухарь» Василевского памятен многим. Дебютировавший в плей-офф НХЛ в 2015 году голкипер ждал своего первого кубкового шат-аута на протяжении пяти лет и дождался его в самый нужный момент сезона – в шестом матче финала Кубка Стэнли – 2020 с «Даллас Старз» (2:0, 4-2). Тогда Андрей отразил 22 броска и помог своей команде закрыть решающее противостояние с «Далласом» и выиграть заветный трофей.

Андрей Василевский Фото: Getty Images

Теперь Бобровский поставил точку в своём 12-летнем походе за кубковым «сухарём» в третьем матче полуфинала плей-офф. К этому моменту в серии с «Каролиной» Сергей отразил 132 броска в трёх матчах, что также стало новым рекордом в истории НХЛ на стадии полуфинала/финала конференций. Прежнее достижение на этом отрезке на стадии полуфинала плей-офф или финала конференции принадлежало Джонни Бауэру (125 сейвов в 1960 году). Но спустя 63 года рекорд Бауэра был переписан на Бобровского.

«Мои товарищи по команде отлично поработали. Все эти мелкие детали, заблокированные броски, хорошая работа клюшками. Так что это определённо хороший результат для нас, и это хорошая командная работа», – скромно заметил Бобровский.

За 262 минуты в серии с «ураганами» Сергей пропустил всего три шайбы, причём только одна из них была заброшена в равных составах. Неудивительно, что с такой феноменальной статистикой на данный момент именно Бобровский считается главным претендентом на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ – «Конн Смайт Трофи».

А издание The Hockey News и вовсе уже готово сделать свой выбор. «Bob Smythe», — написано в «твиттере» авторитетного североамериканского портала, и с этой фразой сложно не согласиться. Пока же Бобровскому и его партнёрам осталось только для начала сделать последний шаг в серии с «Харрикейнз», а дальше будет финал.