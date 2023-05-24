Сборная Латвии — лучшая команда чемпионата мира по игре в меньшинстве

По итогам предварительного этапа чемпионата мира по хоккею сборная Латвии имеет лучшие показатели по игре в численном меньшинстве среди всех участников турнира.
В семи матчах сборная Латвии 20 раз оказывалась в меньшинстве и пропустила один гол. Нейтрализация большинства соперника у Латвии составляет 95% — это лучший показатель среди всех участников чемпионата мира. Финны тоже пропустили всего один гол, но играли в меньшинстве 14 раз, с 92,86% нейтрализации они занимают второе место.
А вот реализация численного преимущества у сборной Латвии идёт не слишком хорошо — команда 26 раз получала большинство и забила всего пять голов. Её реализация составляет 19,23% (11-е место среди 16 команд). Лучшими по игре в большинстве стали Австрия и Дания (41,67%), топ-3 замыкает Казахстан (35,71%).
Матчи 1/4 финала турнира состоятся 25 мая. Полуфинальные встречи турнира будут сыграны 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Действующим чемпионом мира является национальная команда Финляндии.
- 24 мая 2023
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