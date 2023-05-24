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Владимир Крикунов оценил переход Толчинского из «Авангарда» в СКА

Владимир Крикунов оценил переход Толчинского из «Авангарда» в СКА
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Бывший главный тренер сборной России и нескольких клубов КХЛ Владимир Крикунов прокомментировал переход нападающего Сергея Толчинского из «Авангарда» в СКА.

«Толчинский относится к числу игроков топ-уровня КХЛ, и его переход является одним из главных событий межсезонья. Удивил ли меня подписанный им долгосрочный пятилетний контракт? Ничуть. Сергей не сторонник подписания однолетних контрактов и ежегодных перемещений из клуба в клуб.

В Омске он провёл несколько сезонов, сейчас перешёл в СКА. Для питерского клуба это, бесспорно, усиление. Долгосрочный контракт с игроком такого уровня — это, несомненно, успех менеджмента клуба. При этом хочу заметить, что у Сергея было немало предложений, и он сам выбрал команду с берегов Невы», — сказал Крикунов в интервью Allhockey.

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