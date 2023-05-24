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Бывший форвард «Ак Барса» Степанов перешёл в систему казанского клуба

Бывший форвард «Ак Барса» Степанов перешёл в систему казанского клуба
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Бывший форвард «Ак Барса» Александр Степанов, ныне являющийся хоккейным тренером, рассказал о переходе в казанский клуб.

«Да, меня пригласили в систему «Ак Барса». Точно не знаю, на какую должность. Но на 99 процентов я переезжаю в Казань», – сказал Степанов в интервью «ТИ-Спорт».

Напомним, в двух предыдущих сезонах Степанов являлся тренером московских «Крыльев Советов». В сезоне-2021/2022 его команда пробилась в плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, а в минувшем чемпионате финишировала на девятом месте в Золотом дивизионе.

В 2009 и 2010 годах Александр стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса».

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что Зинэтула Билялетдинов продолжит тренировать казанский клуб.

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