Объятия Бобровского и Ткачука после выхода «Флориды» в финал Кубка Стэнли

Закончился четвёртый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 4:3.

После окончания матча два главных героя серии с «Каролиной» — нападающий Мэттью Ткачук и голкипер Сергей Бобровский — горячо обняли друг друга. Нападающий забил два гола, в том числе победный за пять секунд до конца матча, и был признан первой звездой матча. Россиянин отразил 36 бросков и был признан второй звездой встречи.

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В финале Кубка Стэнли «Флорида» встретится с «Вегасом» или «Далласом». Пока в серии со счётом 3-0 ведут хоккеисты «Голден Найтс». Четвёртый матч серии состоится завтра, 26 мая, начало — в 3:00 мск.