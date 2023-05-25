Нападающий «Флориды»: Бобровский — самый трудолюбивый хоккеист, с кем я когда-либо играл

Нападающий «Флориды» Ник Казинс поделился эмоциями от победы в серии с «Каролиной» (4-0) и выхода в финал Кубка Стэнли. Форвард отметил большой вклад вратаря Сергея Бобровского в успех команды.

«Мы уверенная в себе команда, многие ребята подняли свою игру на новый уровень. Отдаю должное Бобровскому, тому, как он готовится к матчам, тому, как уверенно и спокойно чувствует себя в воротах. Возможно, он самый трудолюбивый парень, с которым я когда-либо играл. Сложно переоценить его вклад, мы счастливы, что он с нами.

Никто не ставил на нас в сериях с «Бостоном», «Торонто» и «Каролиной», но мы до сих пор в игре. Никто не ожидал увидеть нас в финале. Мы играем в отличный командный хоккей, все четыре звена борются за победу в каждом матче, и мы продолжим делать это в финале», — цитирует Казинса Bally Sports.

«Флорида» во второй раз в клубной истории вышла в финал Кубка Стэнли. Ранее, в 1996 году, «Пантерз» в финальной серии уступили «Колорадо» со счётом 0-4.