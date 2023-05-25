«Наслаждаюсь этим моментом». Бобровский — о выходе «Флориды» в финал Кубка Стэнли

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Стэнли. В четвёртом матче серии с «Каролиной» (4:3) россиянин отразил 36 бросков и был признан второй звездой встречи. Победный гол за пять секунд до конца матча забил Мэттью Ткачук.
«Я наслаждаюсь этим моментом. Для меня большая честь сражаться с этими ребятами плечом к плечу. Мы многое пережили, много невзгод. Я очень ценю эту возможность.
Ткачук умеет забивать важнейшие голы. Он очень умный игрок — хладнокровный и с высоким хоккейным интеллектом. Это важнейший гол. Он отлично помогал нам весь сезон, особенно в плей-офф», — цитирует Бобровского Sportsnet.
Примечательно, что Ткачук забил победный гол в трёх из четырёх игр серии с «Каролиной».
В финале Кубка Стэнли «Флорида» встретится с «Вегасом» или «Далласом». Пока в серии со счётом 3-0 ведут хоккеисты «Голден Найтс». Четвёртый матч серии состоится завтра, 26 мая, начало — в 3:00 мск.
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