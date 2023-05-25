Валерий Каменский прокомментировал выход Сергея Бобровского в финал Кубка Стэнли
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в текущем плей-офф НХЛ. Россиянин помог «Пантерз» во второй раз в клубной истории выйти в финал Кубка Стэнли.
«Бобровский подтверждает статус вратаря высокого класса и помогает команде побеждать. Остался один шаг до Кубка Стэнли, до главной мечты каждого хоккеиста. Хочу пожелать ему удачи.
Бобровский — лидер «Флориды»? Там и Ткачук забивает. Выигрывает вся команда. Но Бобровский вносит огромный вклад в победы «Флориды», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
За четыре матча серии финала Восточной конференции с «Каролиной» (4-0) Бобровский пропустил шесть голов с процентом отражённых бросков 96,6%.
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