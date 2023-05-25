Лучший бомбардир сборной Швейцарии на ЧМ-2023 пропустит четвертьфинал с Германией

Сегодня, 25 мая, на стадионе «Арена-Рига» (Рига, Латвия) пройдёт матч четвертьфинала чемпионата мира между сборными Швейцарии и Германии. Матч начнётся в 16:20 мск.
Стали известны стартовые составы команд. Примечательно, что в составе сборной Швейцарии отсутствует их лучший бомбардир Денис Мальгин. Форвард пропускает матч из-за простуды. На счету Мальгина 6 (2+4) очков в шести матчах.
Состав сборной Швейцарии:
Майер (Дженони);
Риа — Хишир — Фиала, Зигенталер — Кукан;
Амбюль — Нидеррайтер — Корви; Мозер — Глаузер;
Симьон — Хас — Миранда, Лёффель — Марти;
Херцог — Ричард — Берчи, Фора — Зентелер.
Состав сборной Германии:
Штральмайер (Нидербергер);
Тиффельс — Кагун — Петерка, Мюллер — Зайдер;
Сорамис — Эль — Штурм, Мюллер — Висман;
Кастнер — Фишбух — Нёбельс, Шубер — Гаванке;
Туоми — Шюц — Варейчка, Стаховяк — Вагнер.
- 25 мая 2023
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