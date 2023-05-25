Дементьев: немногие верили в то, что Бобровский снова может показать свою лучшую игру

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал выступление российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в розыгрыше Кубка Стэнли — 2023.

«Сергей Бобровский обескуражил соперника – «Каролину» – и не дал ему ни одной победы в четырёх матчах. Вообще это редкий случай, когда команда в финале конференции выигрывает серию со счётом 4-0. Возможно, что во втором финале будет то же самое. Немногие верили в то, что Сергей Бобровский снова имеет лучшую форму и может показать свою лучшую игру. Вспомните начало плей-офф: особо не рассчитывали на то, что он будет первым голкипером. Но по ходу матча Бобровский занял место в воротах, уже никому его не отдаёт и правильно делает. Сергей будет иметь достаточно физических сил, чтобы поднять Кубок Стэнли над головой. Роль вратаря даже не 50%, а все 90%!», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

В финале Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с победителем финала Западной конференции, в которой играют «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз».