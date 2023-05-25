Борис Майоров высказался об игре голкипера «Флориды» Бобровского

Легендарный советский хоккеист Борис Майоров оценил игру российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.
«Бобровский — молодец, [особенно] с учётом того, что у него сезон не очень складывался, и предыдущие периоды тоже были не ахти. Я бы другое отметил: у нас там четыре-пять вратарей играют на самом высоком уровне, даже Георгиев, который был то первым, то вторым в молодёжной команде. Я имел отношение к той команде, это был чемпионат мира в Финляндии. Так-то ещё играют Василевский, Сорокин. Если мы, предположим, будем собирать команду на Кубок мира, который хотят провести канадцы, то для тренера будет проблемой выбрать двух вратарей.
Кого я считаю сильнейшим из российских вратарей? Такая ситуация складывается, что поочерёдно то один, то другой. И куда мы Шестёркина денем? Это нормальное явление, когда хоккеист с небольшими перепадами играет. Им стало трудно постоянно, на протяжении многих лет поддерживать форму, держать уровень. Это надо чтобы не только ты сам был хорош, но и чтобы партнёры, вся команда тоже хорошо играла. Если она хорошо играет, то незримо помогает игроку проявить себя», — приводит слова Майорова «ВсёПроСпорт».
В финале Кубка Стэнли «Флорида» встретится с победителем финала Западной конференции, в которой играют «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». «Вегас» ведёт в серии со счётом 3-0.
- 25 мая 2023
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