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Крикунов ответил на вопрос, считает ли Бобровского лучшим голкипером России

Крикунов ответил на вопрос, считает ли Бобровского лучшим голкипером России
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов ответил на вопрос, считает ли он голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского лучшим в стране.

«Бобровский — лучший вратарь России? Ну нет. А куда деть Василевского? Сергей сейчас действительно творит историю, но чтобы стать лучшим, ему нужно выиграть в этом году и следующем. Вот тогда и можно будет говорить о том, что он лучший. Пока таким его назвать нельзя.

Наши вратари всегда показывают очень хорошие результаты в НХЛ. Всё из-за российской школы, которая воспитывает таких невероятных талантов, как Бобровский и Василевский. Они захватили весь мир своей игрой, и теперь финнам, шведам или даже канадцам очень сложно добраться до такого уровня. Бобровский за столько лет заслужил кубок и должен его забирать в этом году», — сказал Крикунов в интервью Sport24.

За четыре матча серии финала Восточной конференции с «Каролиной» (4-0) Бобровский пропустил всего шесть голов с процентом отражённых бросков 96,6%.

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