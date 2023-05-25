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Губерниев: вперёд, Бобровский, за «Флориду»! За развитие американо-российских отношений!

Губерниев: вперёд, Бобровский, за «Флориду»! За развитие американо-российских отношений!
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Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, который вместе с клубом вышел в финал Кубка Стэнли — 2023.

«Вперёд, Бобровский! Тащи в финале! За «Флориду»! За нашего вратаря! За развитие американо-российских отношений! Хотя бы в хоккее!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в четвёртом матче серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». «Флорида» одержала победу со счётом 4:3.

«Пантеры» вышли в финал Кубка Стэнли второй раз в истории НХЛ и впервые с 1996 года. Тогда в решающей серии они проиграли «Колорадо Эвеланш» (0-4).

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