Павелски о победе в четвёртом матче с «Вегасом»: постараемся посеять сомнения у соперника

Нападающий «Далласа» Джо Павелски прокомментировал победу в четвёртом матче серии с «Вегасом» (3:2 ОТ). Ветеран стал автором победной шайбы в овертайме и помог «Старз» сократить отставание в серии до 1-3.
«Это такая тонкая грань в это время года. Ты хорошо продвигаешься в плей-офф, и вдруг ты оказываешься на грани вылета со счётом 0-3 в серии. Мы потерпели пару проигрышей в овертаймах, демонстрируя неплохой хоккей. Нам просто нужно продолжать показывать свою игру и верить, что мы можем выиграть. Так что посмотрим, к чему это приведёт, сегодня мы рады победе. Мы постараемся сделать это снова, чтобы посеять в головах соперника сомнения», — цитирует Павелски пресс-служба лиги.
Всего в карьере 38-летнего ветерана стало 73 гола в 180 матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошёл Александра Овечкина.
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