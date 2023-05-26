«Мы совершили маленькое чудо». Витолиньш — об историческом выходе Латвии в полуфинал ЧМ

Главный тренер сборной Латвии Хайрис Витолиньш оценил историческую победу в матче 1/4 финала чемпионата мира со сборной Швеции (3:1). Латвийская сборная впервые в своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где сыграет со сборной Канады.

«Когда идёт матч, ты думаешь только о победе и не думаешь о том, что именно она может принести. Когда играешь на победу, только по окончании игры понимаешь, что мы впервые в истории вышли в полуфинал. Нам удалось совершить маленькое чудо. Оно впишется в историю Латвии золотыми буквами. Но чемпионат продолжается. Команда готова к следующему шагу.

Отбились в пятиминутном меньшинстве? Да, ребята проявили характер, но вернусь к началу — это была ещё и база, которую мы закладывали на тренировках. Мы видели, что нигде не проседаем, и это показывало, что мы стали сильнее. Когда у тебя свежая голова и быстрые ноги, ты принимаешь более правильные решения. Игроки поняли, что они пришли не в свой клуб, а в сборную Латвии, где будут бороться за место в команде. С первого дня никто не возражал ни против графика тренировок, ни против графика матчей.

Полуфинал с Канадой? Это просто следующая игра. Мы знаем, что будет сильный соперник, поэтому нам просто надо играть в свою игру. Если мы будем играть правильно, то будут и моменты, мы просто должны их реализовать. Чем дальше мы двигаемся, тем, наверное, будет меньше таких моментов. Если качество нашей игры останется прежним, то бороться за победу можно с любой командой. Аппетит приходит во время еды. Мы видим, что можем обыгрывать Швейцарию, видим, что можем обыгрывать шведов и чехов. Теперь против нас сыграет команда другого типа, будет другая ответственность, но матч длится 60 минут и начинается со счёта 0:0. Думаю, что матчи выигрывает команда, а не отдельный игрок», — цитирует Витолиньша Delfi.lv.

В полуфинале сборная Латвии сыграет со сборной Канады. Матч пройдёт 27 мая и начнётся в 14:20 мск.