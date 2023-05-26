Капитан «Салавата» Григорий Панин поставил оценку команде за прошедший сезон

Капитан и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин оценил выступление команды в сезоне-2022/2023. «Юлаевцы» заняли второе место в Восточной конференции, но в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина проиграли «Адмиралу».

«На мой взгляд, наш сезон получился противоречивым. За регулярный чемпионат поставил бы команде оценку «хорошо», за плей-офф — «неуд». Какой общий итог — решать болельщикам, специалистам и руководителям. Почему за регулярный чемпионат «хорошо»? Наверное, впервые в своей карьере я оказался в рядах такой молодой команды. Честно говоря, для меня молодёжь — все, кто до 30 лет, но тут команда подобралась совсем юная, многие ребята едва перешагнули рубеж «20».

Знаете, мне очень понравилось, как наша молодёжь справилась с давлением. По инерции к «Салавату» относились как к одному из традиционных лидеров КХЛ, где-то меня это удивляло и мотивировало, всё-таки у нас половина команды — совсем новички и воспитанники местного хоккея. Тем не менее мы ровно прошли по регулярке, команда нашла свой стиль, молодёжь с каждым матчем прибавляла. В итоге вышли на второе место на Востоке. Учитывая очень высокую конкуренцию в лиге и жёсткий ритм чемпионата, когда многое зависело от мастерства, второе место — это высокий результат. А потом наступил плей-офф...» — приводит слова Панина Russia-Hockey.ru.