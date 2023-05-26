Кейн выиграл у банка, которому должен около € 7,5 млн, дело о банкротстве — The Athletic

Нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн выиграл дело о банкротстве у банка Centennial Bank. Если банк не подаст апелляцию и не выиграет суд, то потеряет около € 7,5 млн — сумму, которую должен 31-летний хоккеист. Об этом сообщает The Athletic.

Cудья Стивен Джонсон исковое заявление в адрес Кейна трактовал в его пользу. Хоккеист подал заявление о банкротстве ещё в январе 2021 года, сообщалось, что его долг на тот момент составлял около € 25 млн. Ему удалось договориться со многими кредиторами, но не с Centennial Bank, подавшим на него в суд. Кейн занимал у него деньги в 2018–2019 годах, чтобы погасить другие долги. Рассмотрение дела продолжается.

Также иск против Кейна подали ещё один банк и компания на общую сумму в € 2,6 млн.