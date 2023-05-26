На сайте минского «Динамо» появился некролог о Лукашенко. В клубе заявили о взломе

На официальном сайте минского «Динамо» был опубликован некролог президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. В клубе заявили, что стали жертвой взлома.

«Дорогие болельщики! Сайт ХК «Динамо-Минск» был взломан и в настоящий момент не контролируется клубом. На данный момент ведутся необходимые работы по восстановлению доступа. Спасибо за понимание», — написано в обращении пресс-службы «Динамо» в телеграм-канале.

Напомним, ранее минский клуб совершил обмен со СКА, в результате которого в питерский клуб перешли права на двух хоккеистов: Сергея Сапего и Владимира Алистрова. Взамен «Динамо» получило права на Александра Волкова, а также денежную компенсацию. Волков заявил, что для него переход в СКА станет «новым вызовом».