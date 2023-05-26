«Торонто» не собирается обменивать Мэттьюса, Марнера, Тавареса и Нюландера
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Президент «Торонто Мэйпл Лифс» Брэндан Шэнахан сообщил лидерам команды Остону Мэттьюсу, Митчеллу Марнеру, Джону Таваресу и Вильяму Нюландеру о малом шансе их обмена в другие команды летом. Все четверо должны начать сезон в составе канадской команды. Об этом сообщает TSN.
Напомним, о возможных переменах в «Мэйпл Лифс» заговорили после того, как «Торонто» вылетел во втором раунде Кубка Стэнли. Канадская команда, которая в первом раунде в шести матчах обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг», в следующей стадии уступила «Флориде Пантерз» в пяти встречах.
Соглашение с Мэттьюсом и Нюландером рассчитано ещё на один сезон Национальной хоккейной лиги. Соглашения Тавареса и Марнера действуют до конца кампании-2024/2025.
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