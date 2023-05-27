Коваленко: Бобровский воспринял критику как стимул для развития и вышел на новый уровень

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высоко оценил игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ и отметил феномен «Вегаса», который с самого момента появления клуба претендует на Кубок Стэнли.

«Очень рад за Бобровского, который, как и ожидал, проводит плей-офф на чемпионском уровне Руа. Это тот случай когда вратарь — не половина команды, а три четверти. Меня больше всего радует, что Бобровский вышел на высочайший уровень после нескольких лет критики. Это НХЛ — европейцам, получившим хороший контракт, никаких оправданий не будет, требования максимальные — и в клубе, и в лиге, и в прессе. В КХЛ мы иногда до сих пор возимся с легионерами, за океаном к ним, наоборот, жёсткий, профессиональный подход. Так вот Бобровский воспринял эту критику как стимул для развития — и вышел на новый уровень. Это качество самых больших мастеров.

Другой полуфинал? Мне очень интересен феномен «Вегаса». Клуб несколько лет назад запустился с нуля — и все эти годы совсем рядом с Кубком Стэнли. В КХЛ невозможно, чтобы, например, «Лада» вошла в Лигу и каждый год играла в финале или полуфинале, а у НХЛ и «Вегаса» это получается. Кстати, очень рад возвращению «Лады» в КХЛ, три десятилетия назад во время первого локаута с удовольствием играл за этот клуб и замечательный город Тольятти. Но вернусь к феномену «Вегаса». В НХЛ случайностей не бывает, лига очень профессиональная и жёсткая в плане конкуренции. Надо изучать опыт «Вегаса», все мелкие нюансы его успеха. Это будет полезно и нам в КХЛ», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Пятый матч серии «Вегас» — «Даллас» состоится 28 мая. Встреча пройдёт на площадке «Вегаса» и начнётся в 03:00 мск. В финале Кубка Стэнли победителя пары уже ожидает «Флорида».