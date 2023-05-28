Стали известны составы сборных США и Латвии на матч за третье место на чемпионате мира

Сегодня, 28 мая, пройдут решающие матчи чемпионата мира по хоккею — 2023 в Латвии и Финляндии. В игре за третье место встретятся сборные США и Латвии. Встреча состоится на «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) и начнётся в 15:20 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны сочетания звеньев команд на предстоящий матч.
Сборная США:
Десмит (Петерсен);
Так — Гримальди — Бонино, Пербикс — Сэмберг;
Гарланд — Эйссимонт — О'Коннор, Перунович — Клевен;
Мазур — Готье — Тиннан, Тран — Мэки;
Коронато — Фаррелл — Браун, Бьорк.
Сборная Латвии:
Шилов (Гудлевскис);
Балцерс — Аболс — Даугавиньш, Зиле — Балинскис;
Дзиеркалс — Букартс — Батня, Рубинс — Якс;
Букартс — Индрашис — Лочмелис, Цибульскис — Кениньш;
Андерсон — Смирнов — Крастенбергс, Фрейбергс — Чуксте.
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