Стали известны составы сборных США и Латвии на матч за третье место на чемпионате мира

Сегодня, 28 мая, пройдут решающие матчи чемпионата мира по хоккею — 2023 в Латвии и Финляндии. В игре за третье место встретятся сборные США и Латвии. Встреча состоится на «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) и начнётся в 15:20 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны сочетания звеньев команд на предстоящий матч.

Сборная США:

Десмит (Петерсен);

Так — Гримальди — Бонино, Пербикс — Сэмберг;

Гарланд — Эйссимонт — О'Коннор, Перунович — Клевен;

Мазур — Готье — Тиннан, Тран — Мэки;

Коронато — Фаррелл — Браун, Бьорк.

Сборная Латвии:

Шилов (Гудлевскис);

Балцерс — Аболс — Даугавиньш, Зиле — Балинскис;

Дзиеркалс — Букартс — Батня, Рубинс — Якс;

Букартс — Индрашис — Лочмелис, Цибульскис — Кениньш;

Андерсон — Смирнов — Крастенбергс, Фрейбергс — Чуксте.