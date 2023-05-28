Латвия и США забросили четыре шайбы в первом периоде, американцы дважды отыгрались

В эти минуты на стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) проходит игра за третье место в рамках чемпионата мира. Встречаются сборные США и Латвии. После первого периода счёт равный — 2:2.

Примечательно, что сборная США дважды отыгрывалась по ходу первой двадцатиминутки. На восьмой минуте периода Роберт Букартс открыл счёт в матче. Спустя две минуты Рокко Гримальди сделал счёт 1:1. На 17-й минуте первого периода Янис Якс вновь вывел сборную Латвии вперёд, однако менее чем за минуту до конца отрезка Рокко Гримальди оформил дубль и восстановил равновесие в матче.

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Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале чемпионата мира встретятся сборные Канады и Германии. Игра начнётся сегодня, 28 мая, в 20:20.