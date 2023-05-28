Латвия и США забросили четыре шайбы в первом периоде, американцы дважды отыгрались
Поделиться
В эти минуты на стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) проходит игра за третье место в рамках чемпионата мира. Встречаются сборные США и Латвии. После первого периода счёт равный — 2:2.
Примечательно, что сборная США дважды отыгрывалась по ходу первой двадцатиминутки. На восьмой минуте периода Роберт Букартс открыл счёт в матче. Спустя две минуты Рокко Гримальди сделал счёт 1:1. На 17-й минуте первого периода Янис Якс вновь вывел сборную Латвии вперёд, однако менее чем за минуту до конца отрезка Рокко Гримальди оформил дубль и восстановил равновесие в матче.
Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЧМ-2023. За 3-е место
28 мая 2023, воскресенье. 15:20 МСК
США
3-й период
2 : 2
Латвия
0:1 Букартс (Букартс, Дзиеркалс) – 07:49 (pp) 1:1 Гримальди (Перунович, Бьорк) – 09:45 1:2 Якс (Букартс, Индрашис) – 16:08 2:2 Гримальди (Перунович, Коронато) – 19:03 (pp)
В финале чемпионата мира встретятся сборные Канады и Германии. Игра начнётся сегодня, 28 мая, в 20:20.
Комментарии
- 28 мая 2023
-
17:11
-
17:00
-
16:45
-
16:28
-
16:11
-
15:55
-
15:30
-
15:11
-
15:02
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
11:50
-
11:25
-
11:00
-
10:40
-
10:15
-
10:11
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:20
-
08:13
-
07:50
-
07:37
-
07:23
-
05:43
Партнерский контент