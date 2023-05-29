Лукоянов: в «Ак Барсе» в середине сезона не было сплочённого коллектива, не было цели

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал о проблемах казанского клуба в середине сезона.

«Скажу честно: было очень сложно. Я восстанавливался от травмы, с командой не был, но было видно, что каждый сам за себя, занимается какими-то своими делами. Не было одного сплочённого коллектива, не было единой цели, к которой мы шли.

Разговоры про кланы были правдой? Не совсем так. Просто было несогласие внутри команды: один делал одно на льду, другой – другое. Не было чего-то, что нас объединяло бы. Сложно было на всё это смотреть, потому что я в команде давно и не помню, чтобы когда-то было что-то подобное.

Пытался изменить ситуацию как старожил команды? Меня тогда практически не было в команде – я восстанавливался индивидуально от травмы. Несколько матчей провёл вообще 13-м нападающим, практически не выходил на лёд. Что я там мог сделать?

Почему в «Ак Барсе» все играли вразнобой, не было коллектива? Так и не могу сказать сразу. Да и в целом из игроков никто не скажет, что у нас не было коллектива. Это было видно по игре, но не по раздевалке. Да, какая-то стычка была на тренировке, но ничего сверхъестественного не произошло. А так никто ни с кем не дрался, никто не обижался. Просто это впечатление сложилось по играм, и оно зашло слишком далеко. Не знаю, кто этим занимался, но всё равно все вместе мы должны были сплотиться.

Все ждали, что мы должны будем всех сожрать. Но это время, слава богу, прошло. Мы спасли сезон и достойно выступили. Безусловно, в этом заслуга и Зинэтулы Хайдяровича, который пришёл в тяжёлый период. Я был уверен, что он всё наладит. Прям 100%, не было никаких сомнений. В тот период ему тоже нужна была помощь: он сразу сказал, чтобы мы подсказывали, помогали. Всё это для того, чтобы всё прошло быстрее. Это хорошо сработало», — сказал Лукоянов в интервью «БИЗНЕС Online».

34-летний форвард в плей-офф КХЛ сыграл 24 игры, в которых набрал 3 (2+1) очка.