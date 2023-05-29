Стали известны участники предсезонного турнира Sochi Hockey Open 2023

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С 3 по 8 августа в Сочи состоится ежегодный хоккейный турнир Sochi Hockey Open 2023.

Как стало известно «Чемпионату», в турнире примут участие «Сочи», СКА, «Адмирал», «Авангард» и сборная «Россия 25».

Напомним, в прошлом году в турнире Sochi Hockey Open 2022, кроме вышеперечисленных команд, участвовало минское «Динамо». Прошлым летом победителем турнира стал омский «Авангард», набрав восемь очков после пяти сыгранных матчей.

24 мая 2023 года стал известен состав участников и расписание традиционного предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области — 2023. Турнир пройдёт в Челябинске на ледовой арене «Трактор» с 23 по 26 августа. К традиционным участникам турнира, «Трактору» и магнитогорскому «Металлургу», добавились «Ак Барс» и «Лада».