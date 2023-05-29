Самолёт с игроками сборной Латвии пролетел над Памятником Свободы в Риге
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Хоккеисты сборной Латвии вернулись из Финляндии на родину после завоевания бронзовых медалей на чемпионате мира — 2023.
Самолёт с игроками перед посадкой в аэропорту Риги пролетел над Памятником Свободы, где собрались болельщики национальной команды, чтобы отпраздновать успех.
Фото: airBaltic
Напомним, сборная Латвии в группе ЧМ-2023 заняла третье место, набрав 13 очков после семи встреч. На групповой стадии латвийцы уступили Канаде (0:6) и Словакии (1:2). В матчах на вылет национальная команда Латвии победила в четвертьфинале сборную Швеции (3:1). В полуфинале чемпионата мира — 2023 подопечные Харийса Витолиньша проиграли Канаде (2:4). В матче за третье место латыши обыграли в овертайме сборную США (4:3 ОТ).
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