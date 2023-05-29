Канцлер Германии Шольц поздравил национальную команду с серебром ЧМ-2023
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своём «твиттере» поздравил национальную команду с серебром чемпионата мира — 2023.
«Поздравляю сборную Германии с серебряной медалью и отличным выступлением на чемпионате мира по хоккею. Вы всех поразили! И поздравляю Канаду с титулом! С нетерпением жду домашнего чемпионата мира в 2027 году», — написал Шольц.
Напомним, национальная команда Германии в финале мирового первенства уступила сборной Канады со счётом 2:5. Сборная Германии впервые с 1930 года играла в финале чемпионата мира по хоккею.
Немецкий форвард Джон-Джейсон Петерка был назван лучшим нападающим прошедшего мирового первенства и включён в символическую сборную турнира.
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