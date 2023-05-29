Илья Самсонов объяснил, почему в финале Кубка Стэнли будет болеть за «Флориду»

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал, что в финале Кубка Стэнли будет поддерживать «Флориду Пантерз». «Флорида» выбила «Торонто» (4-1) во втором раунде.
«Чем удивила «Флорида»? Каждый игрок команды грамотно подобран. Команда собранная, сбалансированная. Серёгу Бобровского бесполезно выделять, все и так всё знают. Мы, кстати, недавно с ним виделись.
Как он? Всё отлично. Мы случайно с ним увиделись в ресторане, он тоже был с семьёй. Если кто-то подумал, что у нас плохие отношения, то это не так. Просто я на интервью был злой. Мы хотели их обыграть. Думаю, он всё понял, не обиделся на меня. Мы классно поговорили, я пожелал ему удачи. Я буду болеть за «Флориду», правда, хоккей не смотрю, но узнал, что она вышла в финал. Мне нравится, как Ткачук за собой команду ведёт, как Серёга играет», — приводит слова Самсонова Sport24.
- 29 мая 2023
-
17:25
-
16:50
-
16:25
-
15:45
-
15:25
-
15:10
-
14:47
-
14:40
-
14:23
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:48
-
13:44
-
13:40
-
13:24
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:51
-
12:40
-
12:21
-
12:14
-
12:01
-
11:41
-
11:37
-
11:20
-
11:05
-
10:44
-
10:27
-
10:15
-
10:09
-
09:47
-
09:30
-
09:22