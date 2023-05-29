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Илья Самсонов объяснил, почему в финале Кубка Стэнли будет болеть за «Флориду»

Илья Самсонов объяснил, почему в финале Кубка Стэнли будет болеть за «Флориду»
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Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал, что в финале Кубка Стэнли будет поддерживать «Флориду Пантерз». «Флорида» выбила «Торонто» (4-1) во втором раунде.

«Чем удивила «Флорида»? Каждый игрок команды грамотно подобран. Команда собранная, сбалансированная. Серёгу Бобровского бесполезно выделять, все и так всё знают. Мы, кстати, недавно с ним виделись.

Как он? Всё отлично. Мы случайно с ним увиделись в ресторане, он тоже был с семьёй. Если кто-то подумал, что у нас плохие отношения, то это не так. Просто я на интервью был злой. Мы хотели их обыграть. Думаю, он всё понял, не обиделся на меня. Мы классно поговорили, я пожелал ему удачи. Я буду болеть за «Флориду», правда, хоккей не смотрю, но узнал, что она вышла в финал. Мне нравится, как Ткачук за собой команду ведёт, как Серёга играет», — приводит слова Самсонова Sport24.

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