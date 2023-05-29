Правительство Латвии намерено премировать хоккеистов сборной за бронзовую медаль ЧМ-2023

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш поздравил сборную с завоеванием бронзовых медалей на чемпионате мира по хоккею, а также объявил, что завтра, 30 мая, решится вопрос с премированием команды.

«Гордимся! На протяжении всего чемпионата мира по хоккею наша сборная демонстрировала упорство и силу, которые принесли Латвии историческую бронзовую медаль. Во вторник правительство примет решение о премировании сборной Латвии по хоккею», — написал Кариньш в «Твиттере».

Напомним, сборная Латвии в группе заняла третье место, набрав 13 очков после семи встреч. На групповой стадии латвийцы уступили Канаде (0:6) и Словакии (1:2). В матчах на вылет национальная команда Латвии победила в четвертьфинале сборную Швеции (3:1). В полуфинале чемпионата мира — 2023 подопечные Харийса Витолиньша проиграли Канаде (2:4). В матче за третье место латвийцы обыграли в овертайме сборную США (4:3 ОТ).