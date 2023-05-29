Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Правительство Латвии намерено премировать хоккеистов сборной за бронзовую медаль ЧМ-2023

Правительство Латвии намерено премировать хоккеистов сборной за бронзовую медаль ЧМ-2023
Аудио-версия:
Комментарии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш поздравил сборную с завоеванием бронзовых медалей на чемпионате мира по хоккею, а также объявил, что завтра, 30 мая, решится вопрос с премированием команды.

«Гордимся! На протяжении всего чемпионата мира по хоккею наша сборная демонстрировала упорство и силу, которые принесли Латвии историческую бронзовую медаль. Во вторник правительство примет решение о премировании сборной Латвии по хоккею», — написал Кариньш в «Твиттере».

Напомним, сборная Латвии в группе заняла третье место, набрав 13 очков после семи встреч. На групповой стадии латвийцы уступили Канаде (0:6) и Словакии (1:2). В матчах на вылет национальная команда Латвии победила в четвертьфинале сборную Швеции (3:1). В полуфинале чемпионата мира — 2023 подопечные Харийса Витолиньша проиграли Канаде (2:4). В матче за третье место латвийцы обыграли в овертайме сборную США (4:3 ОТ).

Материалы по теме
Историческое счастье Латвии! Забили в овертайме и оставили США без медалей чемпионата мира
Видео
Историческое счастье Латвии! Забили в овертайме и оставили США без медалей чемпионата мира
Материалы по теме
Нападающий сборной Латвии Рихард Букартс установил рекорд национальной команды на ЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023