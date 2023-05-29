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«Салават Юлаев» объявил об уходе защитника

«Салават Юлаев» объявил об уходе защитника
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Защитник системы «Салавата Юлаева» Игорь Мясищев, долгое время выступавший в роли капитана «Тороса», покинул команду. Хоккеист продолжит карьеру в АКМ (Тульская область). Об этом сообщается на официальном сайте башкирского клуба.

«Хоккейный клуб «Салават Юлаев» и АКМ произвели обмен. В Тулу отправится защитник Игорь Мясищев, а уфимская команда получит денежную компенсацию. В Континентальной хоккейной лиге за «Салават» сыграл в 10 матчах, в составе «Тороса» провёл 138 игр и набрал 79 (19+60) очков. Наш клуб благодарит за работу Игоря Мясищева и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы «Салавата Юлаева».

Ранее Мясищев представлял московский ЦСКА и чеховскую «Звезду».

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