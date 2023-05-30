Сергей Бобровский и Иван Барбашёв представят Россию в финале Кубка Стэнли — 2023

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился шестой матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась разгромной победой гостей со счётом 6:0, благодаря чему они вышли в финал Кубка Стэнли.
Соперником команды Брюса Кэссиди по решающей серии плей-офф станет «Флорида Пантерз», которая ранее в финале Восточной конференции НХЛ нанесла сухое поражение «Каролине Харрикейнз» (4-0).
Таким образом, в финале Кубка Стэнли примут участие два российских хоккеиста, один из которых точно станет обладателем трофея. Напомним, что основным голкипером «Флориды» является Сергей Бобровский, а за «Вегас» играет нападающий Иван Барбашёв, который в 2019 году уже выиграл Кубок Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз». 34-летний Бобровский чемпионом НХЛ ещё не становился.
- 30 мая 2023
-
06:45
-
06:15
-
06:08
-
05:59
-
05:59
-
05:52
-
05:49
-
05:39
-
04:44
-
04:12
-
01:42
- 29 мая 2023
-
23:35
-
22:50
-
22:18
-
21:50
-
21:20
-
20:50
-
20:20
-
19:50
-
19:20
-
18:50
-
18:20
-
17:50
-
17:25
-
16:50
-
16:25
-
15:45
-
15:25
-
15:10
-
14:47
-
14:40
-
14:23
-
14:20
-
14:15
-
14:00