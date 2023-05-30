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Сергей Бобровский и Иван Барбашёв представят Россию в финале Кубка Стэнли — 2023

Сергей Бобровский и Иван Барбашёв представят Россию в финале Кубка Стэнли — 2023
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился шестой матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась разгромной победой гостей со счётом 6:0, благодаря чему они вышли в финал Кубка Стэнли.

Соперником команды Брюса Кэссиди по решающей серии плей-офф станет «Флорида Пантерз», которая ранее в финале Восточной конференции НХЛ нанесла сухое поражение «Каролине Харрикейнз» (4-0).

Таким образом, в финале Кубка Стэнли примут участие два российских хоккеиста, один из которых точно станет обладателем трофея. Напомним, что основным голкипером «Флориды» является Сергей Бобровский, а за «Вегас» играет нападающий Иван Барбашёв, который в 2019 году уже выиграл Кубок Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз». 34-летний Бобровский чемпионом НХЛ ещё не становился.

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