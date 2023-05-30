Карлссон стал первым игроком в истории «Вегаса», забросившим 10 шайб в одном плей-офф НХЛ

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился шестой матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась разгромной победой гостей со счётом 6:0, благодаря чему они вышли в финал Кубка Стэнли.

Дублем в составе победителей отметился шведский форвард Вильям Карлссон, который стал первым игроком в истории «Вегаса», забросившим 10 шайб в одном плей-офф НХЛ. Примечательно, что первый гол в матче помог Вильяму установить новый рекорд «Вегаса» по голам в одном плей-офф НХЛ (девять), однако во втором периоде с ним сравнялся Джонатан Маршессо, в активе которого стало девять голов в этом розыгрыше. Но в третьем периоде Карлссон оформил дубль, в результате чего снова обогнал Маршессо в снайперской гонке клуба.