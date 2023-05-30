Игроки «Вегаса» не стали касаться кубка за победу в Западной конференции НХЛ

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился шестой матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась разгромной победой гостей со счётом 6:0, благодаря чему они вышли в финал Кубка Стэнли.

Хоккеисты «Вегаса» стали победителями Западной конференции НХЛ. После окончания встречи организаторы вынесли в центр арены кубок, чтобы вручить его игрокам, однако те лишь обступили награду, не прикоснувшись к ней руками. Таким образом, они не стали нарушать суеверие, не позволяющее касаться трофея за победу в конференции перед финальной серией.

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Отметим, что игроки «Флориды», ставшей победителем Восточной конференции, после последнего полуфинального матча чтить суеверие не стали, и прикоснулись к кубку.