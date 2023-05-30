Расписание финала Кубка Стэнли — 2023 с участием «Вегаса» и «Флориды»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился шестой матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась разгромной победой гостей со счётом 6:0, благодаря чему они вышли в финал Кубка Стэнли.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финальной серии игр.

В финале Кубка Стэнли клуб из Невады встретится с «Флоридой». Преимущество своей площадки будет у «Вегаса». Финальная серия стартует 3 июня. Следующие матчи состоятся 5, 8, 10 и, если потребуется, 13, 16 и 19 июня. По московскому времени все игры будут начинаться в 03:00 – 4, 6, 9, 11 и, если потребуется, 14, 17 и 20 июня.

Напомним, за «Пантерс» выступает российский вратарь Сергей Бобровский, за «рыцарей» – форвард Иван Барбашев.