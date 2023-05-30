Кто станет чемпионом НХЛ — 2023?

Определились оба финалиста плей-офф Кубка Стэнли. Западную конференцию представит «Вегас Голден Найтс», со стороны Востока выступит «Флорида Пантерз».

«Чемпионат» предлагает своим читателям спрогнозировать победителя решающего серии, чья команда поднимет над головой Кубок Стэнли.

«Вегас» в первом раунде плей-офф разобрался в пяти матчах с «Виннипег Джетс», затем команде понадобилось шесть матчей, чтобы пройти «Эдмонтон Ойлерз». В финале конференции «Голден Найтс» ждало противостояние с «Даллас Старз», которое тоже завершилось в шести матчах.

«Флорида» в семи матчах первого раунда прошла «Бостон Брюинз», затем команду ждало противостояние с «Торонто Мэйпл Лифс», завершившееся в пяти матчах. В финале конференции «Пантерз» обыграли в четырёх матчах «Каролину Харрикейнз».